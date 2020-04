Agent ontslagen omdat hij in het politiebureau seks had met een collega

Podiumbran­che: Einde aan concerten en festivals als 1,5 metersamen­le­ving blijft

15:03 Het bezoeken van concerten en festivals is in een samenleving waarin we 1,5 meter afstand moeten houden vrijwel onmogelijk. De Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) doet om die reden een oproep aan het kabinet om voorlopig alle shows tot nader orde te verbieden. ,,Geef popzalen en festivalorganisaties duidelijkheid zodat ze weer verder kunnen, anders betekent dit voor hen het einde”, meldt directeur Berend Schans aan deze nieuwssite.