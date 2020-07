Agent opgepakt met kilo coke op zak en ontslagen

BV de Liefde Ergin was verloofd met Soraya, maar toen kwam corona én hij werd opgepakt

15:21 In de rubriek BV de Liefde vertellen lezers openlijk en anoniem over hun relatie. Soraya (24) kan het niet schelen of Ergin (26) wel of niet terecht vastzit. Ze houdt onvoorwaardelijk van hem. Haar leven draait nu om zijn telefoontjes.