Agent Roosje voelde zich in steek gelaten bij wilde klopjacht: 'Dit kon helemaal verkeerd aflopen’

Sporten helpt als je kampt met mentale problemen: 'Judo heeft mijn leven gered'

Sporten is goed voor je koppie, dat is al jaren bekend. En jongeren die niet goed in hun vel zitten, kunnen zo de broodnodige steun krijgen van teamgenootjes of een trainer. Want gedeelde smart is halve smart, vertellen topsporters aan jonge mensen. ,,De druk is soms hoog, maar zoek anderen op waarmee je verbaal kunt sparren.”