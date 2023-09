Als raket dreigt in te slaan in Kyiv, slaapt agent Martin in de douche: ‘Achter een dikke muur’

Zeldzame regionale hittegolf in Hoek van Holland

Met een temperatuur vrijdag van 25,2 graden in Hoek van Holland is sprake van een zeldzame regionale septemberhittegolf, meldt Weeronline. Sinds het begin van de metingen is dit pas de zevende keer. Het is bovendien de derde regionale hittegolf dit jaar. De laatste keer dat er drie hittegolven waren was in 2019.