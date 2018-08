Agent verhoorde Brech in ’85: 'Hij had gestraft moeten worden'

Jos Brech, nu hoofdverdachte in de zaak-Nicky Verstappen, betastte in 1985 twee jongens in het bos van Wijnandsrade. Dat zegt de politieman die hem destijds heeft verhoord. ‘Ik dacht: die ga ik eens de oren wassen’.

Duidelijk was al dat Jos Brech in 1985 betrokken was bij een zedenzaak, zo bekende hij als getuige in de zaak-Nicky in 2001 tegenover het onderzoeksteam. Onbekend was wàt zich in ’85 precies heeft afgespeeld, het dossier is volgens justitie vernietigd, veel zou er niet meer over te achterhalen zijn.

Maar politieagent Ton van der Vegt weet het nog wel. ,,Ik heb hem aangehouden en verhoord’’, zegt zestiger Van der Vegt tegen deze krant. Deze week ging er bij de rechercheur meteen een lampje branden, na berichten over Brech en de zedenzaak van 1985. Toen er afgelopen weekeinde ook nog oude foto’s verschenen van een jonge Brech maakte dat het plaatje compleet voor Van der Vegt, die toen bij de rijkspolitie Beek-Nuth werkte.

Enige zedenzaak

De jongeman die hij als rechercheur in 1985 verhoord, moet Jos Brech zijn geweest: ,,Het kan niet anders. Het was de enige zedenzaak in Wijnandsrade destijds. En ik heb die zaak gedaan, het ging om twee jongetjes van de basisschool in het bos’’, zegt Van der Vegt, toen rijkswachtmeester en tijdelijk rechercheur.

Vorige week werd duidelijk dat Brech al in 2001 als getuige in de zaak-Verstappen zijn zedenverleden – en behandeling bij het Riagg – had opgebiecht. Uit de verklaring van rechercheur Van der Vegt blijkt nu dat het om betasting in het bos ging: ,,Ik weet nog dat ik me boos maakte voor het verhoor, zo van: knaap, wat heb jij gedaan met die kinderen. Ik dacht: die ga ik eens professioneel de oren wassen. Wat ik toen zag was een zielig, iel kereltje.’’

Proeftijd

De destijds 30-jarige rechercheur weet niet meer hoe de politie de toen 22-jarige Brech op het spoor kwam. Van der Vegt verhoorde hem en stuurde het proces-verbaal door naar het OM. Ondanks een bekentenis werd Brech verder niet vervolgd, hij kreeg wel een proeftijd van twee jaar. Dat de dader er zo vanaf kwam, is mager, vindt de rechercheur. ,,Dat is geen straf in mijn ogen. Als politieman werk je ervoor dat iemand altijd gestraft wordt voor zijn daden.’’

Quote Dat de dader alleen een proeftijd van twee jaar kreeg, is mager. Dat is geen straf in mijn ogen Ton van der Vegt

Bij de familie Verstappen heerste al een gevoel van verbazing dat de verdachte niet eerder in beeld kwam. Brech was de nacht na de vondst van Nicky’s levenloze lichaam als toevallige passant bij de Brunssummerheide gezien èn hij biechtte de oude zedenzaak op, die – zoals nu blijkt – zelfs draaide om het betasten van twee jongens. Ook was hij in behandeling geweest bij het Riagg.

Maar toch zat Brech in 2010 niet bij de groep mannen die gevraagd werd DNA af te staan toen er bruikbare sporen op Nicky’s kleding gevonden werden. ‘Onbegrijpelijk’, zei Peter R. De Vries vorige week namens de familie. Politie en justitie nemen de gebeurtenissen van 1985 ook mee in hun onderzoek naar de dood van Nicky Verstappen.