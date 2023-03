Agente die was weggepest als klokkenluider ‘moest nieuwe politiebaas pijpen in de auto’

Politiechef Paulo de C. (54) van de politie in Haarlemmermeer dwong een van zijn agentes hem te pijpen in de auto, zegt het Openbaar Ministerie. En dat terwijl ze al zo kwetsbaar was. De vrouw was een paar maanden eerder als klokkenluider nog weggepest bij haar oude politieteam. Het OM eist drie jaar cel.

Hij had haar in een WhatsAppbericht al gevraagd of ze niet naar een hotel in Warnsveld wilde komen, waar hij vanwege een congres verbleef. Later was er nog die seksuele toespeling over anale seks. ‘He, heb je dat weleens gedaan: samen filmpje kijken en dan van achter erin? Dat zal best pijn doen’, schreef hij aan zijn collega bij de politie. Gevolgd door een knipoog-emoticon.

Paulo de C. is in 2019 teamchef bij de politie Haarlemmermeer als het contact met een van zijn agentes compleet uit de hand loopt. Uiteindelijk dwingt hij haar om hem te pijpen in de auto, zegt zij. Volgens hem is hij het slachtoffer van een notoire leugenaar die alles bij elkaar heeft verzonnen. Dat bleek donderdag in de rechtbank van Utrecht, waar hij drie jaar gevangenisstraf tegen zich hoorde eisen.

Ontmaskeren

Maar hoe zat het dan met die appjes? Ontkennen had voor de ex-politiechef weinig zin. Maar volgens Paulo de C. zat er een heel andere reden achter die berichtjes. Hij vermoedde dat de agente een verhouding had met een collega. Bovendien had ze ook avances naar hem gemaakt: „Dit moest stoppen. Ik wilde haar met die appjes ontmaskeren. Heel dom. Maar ik ben een zwarte man, zij een witte vrouw: niemand zou mij geloven als ik geen bewijs had.”

De verkrachting heeft volgens het OM dan al plaatsgevonden. Eind augustus 2019 is De C. net klaar met werken, zijn collega staat juist op het punt om te beginnen aan haar nachtdienst. Kan hij haar niet even bij het treinstation afzetten? Eenmaal in de auto vertelt hij dat hij verliefd is op haar en begint haar te zoenen. Uiteindelijk dwingt hij haar vanaf het station naar een afgelegen plek op een bedrijventerrein te rijden. Hij trekt haar hard aan de haren en zegt dat ze ‘dadelijk moet doen wat hij wil’. Eenmaal op een rustig plekje ritst hij zijn broek open en duwt haar hoofd naar zijn kruis. Als hij is klaargekomen, verdwijnt zijn hand in haar broek.

Quote Ik probeerde nog mijn telefoon te pakken om iemand te waarschu­wen, maar liet die uit mijn handen vallen Agente die baas beschuldigt van verkrachting

Ze deed alsof ze een orgasme kreeg om er snel vanaf te zijn. ‘Ik bevroor. Tegenstribbelen had weinig zin, hij is veel sterker. Het enige dat ik kon bedenken is het ondergaan’, vertelde de vrouw later bij haar aangifte. Terwijl ze naar het bedrijventerrein reden, wist ze eigenlijk al wat er stond te gebeuren. ‘Ik zei tegen hem dat ik bang was. Ik probeerde nog mijn telefoon te pakken om iemand te waarschuwen, maar liet die uit mijn handen vallen.’

Weggepest als klokkenluider

De agente heeft op dat moment een pittige periode achter de rug. Ze is afkomstig van een politieteam in Den Haag, waar haar situatie onhoudbaar is geworden nadat ze aan de bel heeft getrokken over misstanden. Collega’s maakten zich schuldig aan discriminatie in een gezamenlijke appgroep genaamd ‘Marokkanenverdelgers’. Als vervolgens haar identiteit als klokkenluider uitlekt, wordt ze door de rest van het team weggepest.

Het is Paulo de C., die haar al kent uit Den Haag, die zich op dat moment over haar ontfermt. Hij gunt haar een plek in het politieteam in Haarlemmermeer, waar hij een paar maanden eerder zelf is begonnen. „Dat liet hij haar in de maanden voor de verkrachting ook meerdere keren weten. Dat zij hem heel dankbaar moest zijn”, schetst de officier van justitie de machtsverhouding tussen de twee.

Na de vermeende verkrachting, waar ze in eerste instantie geen aangifte van durft te doen, blijft hij haar volgens het OM lastigvallen. De officier wijst onder andere op een ochtend waarin hij haar vanaf vijf uur spraakberichten blijft stuurt. „Zo vroeg op de dag: welke leidinggevende doet zoiets? Dat is obsessief gedrag.”

Opsporingsmiddelen

En dan is er nog de dag dat de agente besluit om naar een vertrouwenspersoon te gaan. Ze heeft gezelschap van een collega. De teamchef, die niet weet waar de twee zijn, lijkt volledig in paniek. Als hij haar niet te pakken krijgt per telefoon, overweegt hij om haar als vermist op te geven. Hij wil opsporingsmiddelen inzetten.

Quote Hij wist donders­goed dat hij alle grenzen was overgegaan. Als dat uitkwam, kon het zijn carrière en zijn huwelijk kosten Officier van Justitie

„Ik was heel erg bezorgd”, vertelde hij de rechters over die reactie. „Ze zaten allebei in een moeilijke situatie, waren beiden labiel en hadden een vuurwapen bij zich.” De officier wuift dat verhaal weg: „Het lijkt er eerder op dat er die dag bij hem totale paniek is uitgebroken. Hij wist dondersgoed dat hij alle grenzen was overgegaan. Als dat uitkwam, kon het zijn carrière en zijn huwelijk kosten.”

Uiteindelijk was de vrouw het grootste slachtoffer van het incident. Ze werd uiteindelijk ontslagen door de politie Noord-Holland vanwege het schenden van de geheimhoudingsplicht. Ze had een aantal berichten van de teamchef gedeeld met een journalist van het NRC. Ze had op dat moment het gevoel dat er met haar verhaal binnen die politie niet serieus werd omgegaan.

Onbetrouwbaar, manipulatief en labiel

Volgens de teamchef zelf zit het verhaal compleet anders in elkaar. Zijn advocaat schetst aan de hand van verklaringen van collega’s het beeld van een vrouw die onbetrouwbaar, manipulatief en labiel is. Bij de politie in Den Haag had ze eerder al ‘een spoor van vernieling aangericht.’ Ze had verhoudingen met meerdere collega’s, iemand noemde haar zelfs seksverslaafd. Als ze de overstap maakt naar Haarlemmermeer, krijgt de leiding een waarschuwing: ‘Je hebt de duivel in huis gehaald.’

De C. zegt zelf dat hij is uitgegleden over zijn eigen bananenschil. Natuurlijk heeft hij het verkeerd aangepakt door haar te willen ontmaskeren met de seksueel getinte appjes. Hij had het probleem moeten aankaarten bij zijn eigen bazen. En hij had die bewuste avond uit de auto moeten stappen toen zíj hem probeerde te kussen. „Maar er is niks gebeurd, ik heb haar niet verkracht. Ze had alleen problemen en ik ben alleen een mensenmens. Het enige dat ik heb willen doen, is haar helpen.”

