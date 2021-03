Agente op zoek naar moeder van foetus die werd gevonden in tupperware-bakje: 'Zo had je vast geen afscheid willen nemen’

video Lentestorm groten­deels voorbij; wandelaar overleden door omgewaaide boom en veel schademel­din­gen

11 maart Nederland heeft vandaag te maken gehad met een officiële storm. Rond 10.00 uur werd bij meetpunt Vlissingen windkracht 9 gemeten; inmiddels is het in het westen wat minder onstuimig. In het Limburgse Bemelen is een wandelaar overleden aan de storm.