Agenten blij met taser als wapen, helpt met daadkrachtiger optreden

De kermis draait als een dolle, maar er is pijn die niemand ziet: ‘Voel ik de rest van mijn leven’

We zwieren, zwaaien, schieten en botsen er deze zomer lustig op los. Op het hoogtepunt staan er zeventig kermissen per weekend door het hele land. Die draaien ook zakelijk gezien als een dolle, zegt voorzitter Atze Lubach van de bond van kermisexploitanten Bovak. Maar net zo waar is dat het aantal exploitanten daalt. Wat is er aan de hand?

19 juli