Agenten geven man (28) boete voor uittrekken van onkruid, rechter gaat daar niet in mee

Een 28-jarige man uit Swalmen (Limburg) die in een parkje ‘op heterdaad’ werd betrapt op het uittrekken onkruid is vrijgesproken. De man kreeg van agenten een boete van 250 euro wegens ‘baldadigheid', maar stapte naar de rechter omdat hij de gang van zaken ‘absurd’ noemt.

De agenten schreven in hun politierapport gezien te hebben dat de verdachte op 21 augustus 2022 een plant uit een groenstrook trok in een parkje in de straat waar hij woont. De rechter las de politieverklaring voor: ,,Hierdoor ontstond er nadeel voor de plant, aangezien deze niet meer de grondstoffen tot zich kon nemen nu de wortels zich niet meer in de grond bevonden. Ook ontstond hierdoor nadeel voor het plantsoen, aangezien het er niet meer netjes en ordelijk uitzag nu er één plant tussenuit was getrokken.”



Advocaat Melissa Uslu liet de rechter een foto zien, waaruit blijkt dat uitgetrokken plant verschilde van overige beplanting en volgens haar duidelijk onkruid was. ,,Het was een ander verhaal als cliënt een rozenstruik had uitgetrokken. Iemand die onkruid verwijdert, en daarvoor wordt beboet... Als dit baldadig is, dan zijn alle vuilnismannen baldadig, evenals plantsoenwerkers. Deze man verdient een lintje van de koning, en geen boete”, aldus Uslu, die om vrijspraak vroeg.

‘Niet de bedoeling dat Jan en alleman planten uit een perkje gaan trekken’

Het Openbaar Ministerie (OM) sprak van een lacherige sfeer in de zittingzaal, maar zei dat het om meer ging dan alleen het trekken van een stukje onkruid uit een plantsoen. Volgens het OM ,,is het niet de bedoeling dat Jan en alleman planten uit een perkje gaan trekken”, aldus de officier van justitie. Het is volgens haar asociaal gedrag. Omdat de verdachte geen strafblad heeft eiste de officier in plaats van een geldboete schuldigverklaring zonder straf.

Volgens het OM heeft de man nadeel aan de plant aangericht, wat strafbaar is, maar de rechter ging daar niet in mee. De kantonrechter zag in het onkruid trekken geen baldadigheid en sprak de man vrij.