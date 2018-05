Agenten razend enthousiast over stroomstootwapen: 'snel invoeren'

Het afgelopen jaar testten agenten uit verschillende regio’s het stroomstootwapen dat verdachten uitschakelt door ze schokken te geven. Het afgelopen jaar werd het wapen 343 keer gebruikt. In 62 procent van de gevallen werd er alleen mee gedreigd, de andere 38 procent is er daadwerkelijk stroom afgevuurd op personen.

In 66 gevallen vuurden agenten pijltjes af, waardoor mensen op afstand onder stroom gezet worden. Ook werd de zogeheten stun mode gebruikt, waarbij mensen het apparaat tegen zich aangedrukt kregen. In geen van de gevallen leidde het tot zware verwondingen.

Veiliger

In enquêtes geven agenten aan heel tevreden te zijn over het nieuwe wapen. Aanhoudingen gaan makkelijker en agenten voelen zich veiliger met de zogeheten taser aan hun riem. ,,Ik heb een paar situaties gehad dat ze (verdachten) gewoon echt een kansberekening aan het maken zijn”, aldus een agent. ,,Ik heb zelf al letterlijk vragen gehad, is dat zo’n knetterding? Ja, dat is zo’n knetterding. Dan gingen ze al weg of ze stopten er gewoon mee.”