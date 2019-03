'Agenten zagen bij een slachtoffer dat de telefoon maar bleef afgaan. Dat is heel moeilijk’

Aanslag UtrechtAl direct heeft hij het gevoel dat er iets niet pluis is. Dit is geen gewone liquidatie, denkt Rob van Bree (41) als hij in de ochtend van 18 maart hoort dat er is geschoten in een tram op het 24 Oktoberplein in Utrecht. Het hoofd operaties van de politie Midden-Nederland pakt meteen de telefoon en belt met de recherchechef en algemeen commandant van het crisisteam. Direct daarna wordt hij zelf gebeld. ,,De meldkamer. Ze werden daar overspoeld met telefoontjes.’’ Dan is duidelijk dat zijn gevoel klopt. ,,Het is echt groot.” Het begin van een dag die z’n weerga niet kent.