Agenten zaten Gökmen Tanis (37) al op de huid

Het is even na zessen, en de autoriteiten hebben net verteld hoe het allemaal is begonnen vanochtend. Het gaat over de pistoolschoten die even voor elf uur vanochtend in een Utrechtse tram drie levens beëindigden en zorgden voor vijf gewonden, waarvan drie met zwaar letsel.



De politie zit de verdachte op de hielen, dat weten de drie mannen al, als ze de persconferentie beginnen. Maar ze hébben verdachte Gökmen Tanis nog niet. Dan is er een briefje, dat onder de neus van Rob van Bree wordt geschoven. Daar leest het hoofd operatiën van de politie Midden Nederland de verlossende woorden. Wil hij nu op de banken gaan staan, zijn handen in de lucht gooien?



Hij houdt het ingetogen: ‘Ik krijg zojuist van mijn collega te horen dat de verdachte die we zoeken is aangehouden.’



Links van hem knikt Jan van Zanen goedkeurend. De inwoners van zijn stad kunnen rustig gaan slapen. Van Bree doet zijn best de lach op zijn gezicht niet al te groot te laten worden. Dit is het einde van een bloedstollende dag. In een eenvoudig flatje in het Utrechtse Oudenoord is Tanis door een zwaar bewapend arrestatieteam ingerekend. Verder gevaar is geweken. Het is goed gegaan.