Agenten zochten uren in het huis van Gita, ze vonden haar lichaam op de bank. Roken zij niks?

Voor het eerst stappen op 24 oktober agenten de woning binnen van de 35-jarige Gita. Op foto’s ziet ze er vrolijk uit, maar helemaal stabiel is haar leven niet. Op haar LinkedIn-profiel blijkt dat ze al jaren op zoek is naar werk. Ze wordt begeleid door Parnassia. Het is net uit met haar vriendje Boris. Nu is ze al weer weken zoek. Hoe kan dat? Is ze weggelopen of is er iets veel ergers aan de hand?