Agressie tegen politie in 2018 flink gestegen

Het aantal gevallen van fysiek en verbaal geweld tegen de politie in Nederland is in 2018 met 11 procent toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. Uit cijfers van de politie blijkt dat er bijna 29 gevallen van geweld per dag zijn. In het uitgaansleven nam het aantal met 40 procent toe.

Vorig jaar werden totaal bijna 10.600 zaken geregistreerd, tegen een kleine 9600 in 2017. In vrijwel alle categorieën steeg het aantal geweldsincidenten. De politie wordt het vaakst fysiek bejegend wanneer iemand zich verzet bij aanhouding (2600 keer), gevolgd door uitgaansgeweld (1400) en situaties in het verkeer (800).

In de categorie verbaal geweld, waartoe bedreiging en belediging behoren, telde de politie bijna 5000 gevallen.

Ook bij de ernstigste vormen van geweld stegen de cijfers in bijna alle categorieën. Het aantal pogingen om een agent te vermoorden verdubbelde (tot 8) en het aantal pogingen tot doodslag steeg van 145 naar 166. Het aantal keren dat iemand inreed met een voertuig op politiemensen en het aantal zware mishandelingen daalden wel, met bijna de helft. In 630 gevallen werd geweld gepleegd door een verward persoon. Dat is ruim 100 keer vaker dan een jaar eerder.