Agressieve asielzoekers in Arriva-bus weer vrij, passagier zag alles gebeuren: 'Het was gekkenwerk'

De politie was die bewuste zaterdag op verzoek van de buschauffeur toegesneld naar de bus. Die stond op dat moment stil op een weg in Tilburg. Volgens de chauffeur veroorzaakten de mannen problemen in de bus en waren ze vermoedelijk aan het zwartrijden.



Toen de politie bij de bus arriveerde, sloeg volgens een passagier de vlam in de pan. ,,Het was echt gekkenwerk, ze sloegen er flink op los”, zegt een Eindhovense passagier die richting het station van Tilburg ging.



Hij wil liever niet met zijn naam in de krant. ,,Ik zat helemaal achterin. Ik had niet helemaal precies door wat er nu aan de hand was, maar die mannen begonnen plotseling te schreeuwen en te schelden.”