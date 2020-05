Agressieve buizerd valt hardloper aan: ‘Voorlopig neem ik andere route’

Andere route

De 21-jarige Mattheo loopt regelmatig over het dijkje. ,,Maar voorlopig neem ik even een andere route.” De schrik zit er een dag later nog goed in. Van Koeveringe heeft het voorval gemeld bij de wijkagent. ,,Of die er iets mee kan, weet ik niet. Er zit daar waarschijnlijk ergens een nest en ik kwam te dicht in de buurt.”



Volgens boswachter Marijke Lieman is het heel normaal gedrag. ,,Het is een vogel die zijn jongen beschermt. De een blaast, de ander lokt de aanvaller weg. Weer een ander gaat plat op het nest liggen en er zijn er die de aanval inzetten. Het zijn net mensen als het gaat om het beschermen van je kinderen.”