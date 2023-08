Agressieve zwijnen vallen opnieuw wandelaars aan in Limburgs bos

De zwijnen gaan mensen het liefst uit de weg ,,maar als ze zich opgejaagd voelen of jonge zwijntjes bij zich hebben, kunnen ze agressief gedrag vertonen”, schrijft de gemeente. Iedereen wordt geadviseerd om weg te blijven uit natuurgebieden waar de wilde zwijnen rondlopen en ,,zeker na zonsondergang niet in of in de nabijheid van een natuurgebied te wandelen of te fietsen”. De zwijnen zijn 's avonds en 's nachts namelijk het meest actief.