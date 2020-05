Ai! Loterijdeelnemer loopt op een haar na 90 miljoen euro mis in de Eurojackpot

De misser is goed nieuws voor een inwoner uit de Duitse deelstaat Beieren: hij wist met de cijferreeks van 6 – 11 – 12 – 21 – 41 en bonusgetallen 1 en 2 de jackpot wél te kraken. Hij hoeft de megaprijs van 90 miljoen euro niet te delen met anderen, omdat hij de enige is die alle zeven getallen goed had. Het is volgens de Duitse loterij-organisatie Westlotto de hoogste geldprijs die ooit in de zuidelijke deelstaat is gewonnen.