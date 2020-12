AIVD ontmaskert twee Russische spionnen, moeten Nederland verlaten

‘Spionage-apparaat gevonden in auto Russische diplomaat in Nederland’

17 augustus Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zegt een spionage-apparaat te hebben gevonden in de auto van een Russische militair attaché - een militair met een diplomatieke missie - in Nederland. Dominique Kuhling, de plaatsvervangend ambassadeur van Nederland, is door Moskou op het matje geroepen.