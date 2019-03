Ajax breekt bijna verkooprecord na overwinning op Real Madrid

‘Aandeel zus­sen-Holleeder in bewijs beperkt’

12:20 De bijdrage van Astrid en Sonja Holleeder aan de bewijsvoering dat hun broer Willem betrokken was bij de moorden waarvan hij is beschuldigd, is maar zeer beperkt. Dat zei raadsman Sander Janssen vandaag op de tweede dag van zijn pleidooi in de strafzaak tegen Willem Holleeder.