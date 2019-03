Ajax-fans zien sprookje uitkomen: ‘Deze wedstrijd was elke euro waard’

Het móest een legendarische avond worden. Het wérd een legendarische avond. Duizenden Ajax-supporters waren in het stadion getuige van het wonder van Madrid. Een dag later proeven ze het zoet der overwinning.

Ze staan onder een luifel. De regen komt met bakken naar beneden. Het zal Sander, Job en Pascal een worst wezen, op de ochtend na de gedenkwaardige wedstrijd van hún Ajax tegen Real Madrid. ,,Dit past bij de sfeer van vanochtend’’, zegt Sander na een kort nachtje en een stevige brunch. ,,De hemel huilt om Madrid.’’

Dinsdagochtend vlogen de voetbalvrienden vanaf Brussel naar Madrid. Ze verzilverden bij het stadion hun toegangskaarten, dropten de bagage in het appartement en gingen de stad in waar 4000 Ajax-supporters de pleinen Plaza Mayor en Puerta del Sol veroverden.

Uit een luidspreker klonk ‘Bloed, zweet en tranen’, een Ajax-fan schoot bijna achteloos van de begane grond met een bal een Madrileense vlag van een balkon op drie hoog.

Volledig scherm Ajax-supporters veroveren de pleinen in Madrid © Privé

Het was zo’n dag dat alles klopte en dat alles goed voelde. Ook al wist iedereen dat Ajax voor een schier onmogelijke opgave stond na de nederlaag in Amsterdam (1-2). ,,Na een paar biertjes ging ik er steeds meer in geloven’’, vertelt Sander. ,,Maar dan kom je ’s avonds dat immense stadion binnen en denk je: nou het was leuk geweest. Laten we er maar het beste van maken.’’

Positieve vibe

De politie was de hele dag massaal aanwezig in Madrid, maar er was geen wanklank te bespeuren. De Ajacieden vierden al uren voor de aftrap feest. ,,De sfeer was goed, iedereen ging los’’, vertelt supporter Frank van Leeuwen. ,,Er hing een positieve vibe. Toen kreeg ik het écht gevoel dat er iets speciaals ging gebeuren en dat ik iets legendarisch zou meemaken. Het was de opmaat naar een fantastische avond.’’

Frank zat met een vip-kaart in een Madrileens vak helemaal beneden bij de hoek waar Lasse Schöne de vrije trap erin ramde. Een vak dat rijkelijk gevuld was met Ajax-supporters. Zoals in het hele stadion op elke tribune opvallend veel losse plukjes Ajacieden te zien waren. ,,Ik zag bij onze goals in het hele stadion veel mensen juichen.’’

Volledig scherm Supporters Frank van Leeuwen en Marco Kloots in het stadion © Privé

Sander, Job en Pascal zaten in het uitvak op de vierde en vijfde ring, in de nok van dat machtige Estadio Santiago Bernabéu. Sander: ,,Het vak zat al vol toen onze spelers het veld op kwamen voor de warming-up. Ik denk dat het voor die jonge jongens fijn was om ons zo massaal te zien zingen als je zo’n imposant stadion binnenkomt.’’

Wat ze in die 90+5 minuten van de wedstrijd zagen, overtrof alle verwachtingen. Eerst was er ongeloof over de razendsnelle, comfortabele voorsprong. Daarna de angst dat het nog mis kon gaan. En uiteindelijk de euforie die alleen de oudere supporters al een keer eerder hadden ervaren in Bernabéu bij een eerdere oorwassing door Ajax in 1995.

Twijfel

,,Bij de goals sprongen mensen over elkaar heen’’, vertelt Sander. ,,Ik heb veel volwassen mannen met tranen in de ogen gezien. We konden het nauwelijks geloven. In de rust sloeg de twijfel toe. We stonden veel te snel met 2-0 voor. Real begon de tweede helft weer heel sterk.’’

Ze waren er niet helemaal gerust op toen Real Madrid 3-1 maakt, 80.000 supporters een orkaan van geluid produceerden en de Madrileense hoop opleefde. Maar het werd zo’n avond dat alles bij Ajax een keer meezat (een gunstig gezinde videoscheidsrechter) en bij Real Madrid tegen (twee geblesseerde uitvallers, een bal op de lat en paal).

Frank: ,,Na de snelle 1-0 voelde je in het stadion de angst onder de Real-fans groeien. Wij dachten alleen maar: het kán! Na hun goal vreesde ik heel eventjes dat de wedstrijd zou omslaan. Maar bij Real lukte niks en bij Ajax lukte alles. Dat maakte het zo vet.’’

Volledig scherm Sfeerbeeld vanuit een rijk gevuld Ajax-vak © Privé

Supporter Job telde met angstzweet de minuten af. ,,Pas na minuut 85 durfde ik te genieten. Dit voelt als een optreden van je favoriete band waar je heel lang naartoe hebt geleefd. Je kunt nog zoveel schalen of bekers winnen, maar deze wedstrijd is uniek. Het is elke euro waard geweest.’’

Leeg gekocht

Vooruitkijken doet Job nog even niet. ,,Na dit seizoen worden we waarschijnlijk weer leeg gekocht. Vroeger kon je een groep nog een jaar of twee bij elkaar houden. Dat kan niet meer in een tijd waarin geld regeert. Maar dat sombere gevoel probeer ik nog even te onderdrukken.’’

Vandaag heerst de vreugde van de overwinning met felicitaties van Spanjaarden en wereldwijd lofuitingen. Vooruit, een klein beetje vooruitkijken dan. Job: ,,Ik heb vorige week gedroomd dat we in de finale tegen Paris Saint-Germain stonden. Toen ik wakker werd, dacht ik: laten we eerst maar eens van Real Madrid winnen. Dat sprookje is nu al werkelijkheid geworden.’’