Ajax-talent Noah Gesser (16) en zijn broer omgekomen bij verkeersongeluk

Dit gezin reist door Europa, zonder plan en zonder test: ‘Mensen zijn door corona zo bang geworden’

30 juli Met het sein op rood besloten Ivy Groenen en Sander Dingen uit Didam toch allebei te stoppen met werken en met hun twee kinderen heel lang op reis te gaan. Ze vertrokken midden in de lockdown. ,,Iedereen was verbaasd, toen we zeiden dat we zouden weggaan.”