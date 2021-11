Akkoord over cao academische ziekenhuizen, staking van de baan

angst en depressie Ic-verpleeg­kun­di­gen ziek van werkdruk: ‘Dit is een voorproef­je van hoe het de komende jaren wordt’

Steeds meer ic-verpleegkundigen hebben last van angst, depressie of posttraumatische stress, blijkt uit onderzoek. En dat zal eerder erger worden dan beter, verwacht Bianca Buurman, voorzitter van beroepsvereniging van verpleegkundigen V&VN: ,,Wat we nu zien is een voorproefje van hoe het in de komende jaren gaat zijn.”

11 november