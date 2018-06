Meer geld voor basisschoolleraren

Werkgevers en werknemers bereikten vandaag een akkoord over een nieuwe cao voor het basisonderwijs. De cao loopt tot en met 1 maart volgend jaar. Deze wordt in de komende weken voorgelegd aan de achterbannen van zowel de werkgevers- als werknemersorganisaties.



In totaal krijgen de leraren er 340 miljoen bij: 270 miljoen die ze erbij hebben gestreden met stakingen en 70 miljoen door afschaffing van een bestaande regeling, de zogenoemde functiemix. Alle medewerkers in het basisonderwijs krijgen in oktober een eenmalige uitkering van 750 euro. Alle leraren krijgen bovendien een loonsverhoging van 2,5 procent per 1 september. Ze krijgen daar bovenop een nieuwe, flink hogere salarisschaal. De loonsverhoging kan daardoor voor sommige leraren flink hoger uitpakken, maar het is nog onduidelijk hoe groot de variatie precies gaat zijn.

Salariskloof

Deze maatregelen zijn overigens nog niet voldoende om de salariskloof met het voortgezet onderwijs compleet te overbruggen. Zowel de werkgevers- als de werknemersorganisaties stellen dat het nu aan de politiek is om dit gat verder te dichten en daarmee het lerarentekort in het basisonderwijs aan te pakken.



Leraren, onderwijsbonden, schoolleiders en schoolbesturen gingen eind vorig jaar en begin dit jaar massaal de straat op uit onvrede over hun salaris. In totaal eisten zij 1,4 miljard euro voor betere salarissen en vermindering van de werkdruk. Met de eerder toegezegde 720 miljoen namen zij naar eigen zeggen geen genoegen. Het is dan ook de vraag of de achterban nu wel akkoord zal gaan met dit nieuwe pakket maatregelen.

Volledig scherm Jan van de Ven (links, PO in Actie) overhandigde in april vorig jaar een petitie aan Michel Rog (CDA) met een oproep om de salarissen voor basisschooldocenten te verhogen. © ANP

Actiebereidheid

De verwachting van vakbond PO in Actie is dat de leraren de nieuwe maatregelen te mager zullen vinden. Woordvoerder Thijs Roovers van PO in Actie: ,,Dit is het beste resultaat met de middelen die nu beschikbaar waren. De docenten die het langst in het onderwijs werken, gaan er het meest op vooruit. Maar onze acties gaan door, want de politiek is nu weer aan zet. Dit is geen toverstokje. Dit is pas het begin van een stokje en daar moet nog een stukje bovenop. Dat kunnen wij er niet bij toveren, dat moet de politiek doen."

Quote De verwach­ting is dat de actiebe­reid­heid onvermin­derd groot is