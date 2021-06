Akkoord tussen politievakbonden en ministerie: loonsverhoging van 1,3 procent

Twijfel of leerlingen zichzelf gaan testen: ‘School heeft plicht om te zorgen voor veilige omgeving’

8:45 Leraren moeten aan de leiding vragen of hun school wel in staat is om te voldoen aan de regels voor een gezonde en veilige werkomgeving in coronatijd. Dat zeggen onderwijsvakbonden AOb en CNV Onderwijs. Volgens de Arbowetgeving hebben scholen de plicht daarvoor te zorgen. Want het is onzeker of leerlingen zichzelf wel gaan testen.