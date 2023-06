Al 25.000 euro opgehaald voor familie van verdronken Abdyrahman (6) uit Oss

De actie is een initiatief van de Ossenaar Mark Martens. Martens komt zelf ook regelmatig bij de plas. ,,Ons zoontje is 5,5 jaar en daarom greep het bericht over de vermissing ons zo aan. En dat die familie nu hun 6-jarig kind is kwijtgeraakt, is een immens en niet te bevatten leed. Ik wilde iets voor hen doen en heb daarom deze actie opgezet.” De landelijke steunactie loopt via deze link.