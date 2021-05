Al 6 miljoen Nederlanders kregen minimaal één prik: 'En dan ben je al best goed beschermd’

Syrische asielzoe­ker uit Sliedrecht: ‘Ik ben geen terrorist, we wilden alleen vrijheid’

18 mei Asielzoeker Abdulkader A. uit Sliedrecht is, zo zegt hij zelf, nooit lid geweest van een terroristische organisatie in Syrië. ,,Ik ben geen terrorist. We wilden alleen vrijheid voor ons volk.” Toch besloot de rechtbank in Rotterdam dat hij voorlopig vast blijft zitten op de speciale terrorismeafdeling van de gevangenis in Vught.