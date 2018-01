Al 65.000 euro ingezameld voor door brand getroffen gezin Emmen

Achterbuurman Jan Jeuring was op dat moment al bij het huis. ,,We hebben de achterpoort ingetrapt, maar konden verder niks doen. De vlammen sloegen metershoog uit het huis, de ramen waren kapot. Het was zo'n felle brand... De moeder stond in de achtertuin te schreeuwen om haar kinderen. Het was dus de moeder geweest die ik had gehoord, niet de kinderen'', vertelt Akis. Jeuring: ,,Het ging door merg en been. Ze riep: 'Kerstboom brandt! Kinderen!' De vader is via een ladder naar buiten gekomen en wilde daarna terug het huis in, de trap op. De kinderen lagen boven. Maar het was één grote vlammenzee.''



Vader David, die bij de plantsoenendienst van Emco werkt, en zijn vrouw Jindriska zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Jindriska werd eerst buiten bewustzijn gehouden, omdat zij erg veel rook had ingeademd.