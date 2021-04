Al dat vergaderen is doodvermoeiend: ga eens rap aan het échte werk

Dronken klanten in Lunteren willen boa’s met geweld horecazaak uitzetten en dreigen hun auto aan te vallen met shovel

25 april Politie en handhavers hebben zaterdagavond drie mensen aangehouden in een horecazaak in Lunteren waar de coronaregels werden overtreden. De dronken klanten beledigden en bedreigden de boa’s. Daarbij verwezen ze naar de aanval met een shovel op een persfotograaf eerder deze week in het dorp.