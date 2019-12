Al die kleertjes! Geef mij maar een schaal lasagne als kraamcadeau

Kraamcadeaus zijn hartstikke lief, maar totaal overbodig. Wat je nodig had, heb je al in huis. En wat je niet nodig hebt, krijg je in drievoud. Ja, slabbetjes, daarvan kun je er niet genoeg krijgen. Voorleesboeken zijn altijd goed. Maar al die goedbedoelende lieverds die aankomen met kleertjes, knuffels, rammelaars en plastic dingen die lawaai maken, hadden zich de moeite kunnen besparen. Die kleertjes hebben vaak niet de goede maat of zouden de ouders nooit zelf uitkiezen. En al die spulletjes zijn even interessant en verdwijnen daarna onder in de speelgoedkist.