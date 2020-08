Al drinkt Willem niets, zijn alcoholpromillage staat gelijk aan tien glazen bier

Willem Aalbers had als veroorzaker van een verkeersongeval afgelopen najaar alle schijn tegen. Hij rook naar alcohol. En het alcoholpromillage in zijn bloed was 2.34. Die waarde meet je na meer dan tien glazen bier. Hij beweerde dat hij geen druppel alcohol had gedronken. Vrijwel niemand geloofde hem. Zijn rijbewijs werd ingenomen, hij raakte zijn baan kwijt en kwam in de financiële problemen. En toch had hij gelijk.