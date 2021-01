Al een paar honderd verdachten aangehouden voor rellen

Het aantal aanhoudingen voor de rellen op verschillende plaatsen in Nederland loopt gestaag op. In Den Bosch en Eindhoven staat de teller inmiddels op 122. Gerekend over heel Nederland waren het er dinsdag volgens de politie al 184.

Voor de rellen van zondag in Eindhoven bedraagt het aantal arrestaties nu 70. Voor de rellen van maandag in Den Bosch 52. Het arrondissementsparket Oost-Brabant verwacht dat deze aantallen nog verder oplopen, meldt het Eindhovens Dagblad. Een 19-jarige inwoner van Best meldde zichzelf bij de politie, nadat zijn foto was verschenen op internet. Hij was betrokken bij rellen in Eindhoven en zijn rol wordt nog onderzocht.

Inmiddels heeft het Oost-Brabantse Openbaar Ministerie (OM) bij zes verdachten beslag gelegd op bankrekeningen en zijn twee auto’s in beslag genomen. Ook is loonbeslag gelegd. “Dit geld kan later gebruikt worden om de gedupeerden te compenseren”, aldus het OM. “Wij zijn nu bezig om ook beslag te leggen op vermogen en goederen van andere verdachten.”

Een groot deel van de aangehouden mensen werd zondag en maandag al opgepakt. Mensen die uitsluitend zijn opgepakt wegens het negeren van de avondklok of het niet luisteren naar de politie, zijn al vrijgelaten. Zij krijgen later een boete, tenzij uit beelden van de rellen alsnog blijkt dat ze meer op hun kerfstok hebben. Mensen die nog vastzitten, hebben ernstigere feiten gepleegd. Daarbij kan gedacht worden aan openlijke geweldpleging, mishandeling, opruiing, diefstal in vereniging en vernieling.

Snelrecht

“Inmiddels zijn voor de Eindhovense zaak zes personen voorgeleid aan de rechter-commissaris, en die heeft besloten dat zij voorlopig allemaal vast blijven zitten. Voor de rellen in Den Bosch geldt dat wij vijf mannen gaan voorgeleiden aan de rechter-commissaris. Van nog eens zes mannen wordt de aanhouding bij de rechter-commissaris getoetst. Daarna wordt besloten wie van deze groep nog meer wordt voorgeleid.”

De eerste verdachten moeten zich volgende week vrijdag verantwoorden voor de rechter. Daarna volgen nog twee snelrechtzittingen. Het gaat daarbij om minder complexe zaken, maar evengoed eist het OM dan hoge straffen, met name celstraf. Wie geweld gebruikte tegen hulpverleners, agenten of journalisten kan een dubbele strafeis verwachten. “Sommige rechtszaken worden later gepland. Dat zijn bijvoorbeeld de zaken waarbij extra onderzoek nodig is.”

Minstens 120

In andere steden, regio's en provincies zijn al zeker 120 verdachten aangehouden voor het oproepen tot geweld en/of betrokkenheid bij rellen. In Tiel zijn twee jongens van 16 en 18 jaar aangehouden voor opruiing. De politie pakte de jongste vandaag op, de andere woensdag. Via sociale media hadden ze opgeroepen om te gaan rellen in Tiel. De politie treedt daar hard tegen op.

In Noord-Holland zijn zes verdachten aangehouden omdat ze in een Whatsapp-groep zouden hebben opgeroepen te gaan rellen in Medemblik. Het gaat om mannen tussen de 21 en 25 jaar uit die stad en een 37-jarige man uit Wervershoof. Ze worden verdacht van het aansporen tot geweld. De politie benadrukt dat opruiing een strafbaar feit is. “Niet alleen het plaatsen van dit soort berichten, maar ook het delen ervan kan grote gevolgen hebben.’’

In andere steden hield de politie woensdag ook verdachten aan die via sociale media zouden hebben opgeroepen tot geweld. Een minderjarige jongen uit Zuidhorn (Groningen) is aangehouden, omdat hij in een chatgroep opriep benzine mee te nemen naar de stad Groningen en winkels te plunderen, aldus de politie die de chatgroep op het spoor kwam na een tip. De chatgroep, met 425 leden, is uit de lucht gehaald.

Een 38-jarige man uit Weert wordt ervan verdacht dat hij via sociale media berichten heeft verspreid, waarin hij heeft opgeroepen geweld te gebruiken tegen de overheid en tegen overheidsmedewerkers. Hij is woensdagavond aangehouden. In Drachten werden een jongeman van 19 en een minderjarige opgepakt die volgens de politie opriepen om in Drachten te gaan rellen. Een jongen van 17 jaar uit Oosterhout is aangehouden, omdat hij zou hebben opgeroepen tot geweld. Ook in Harderwijk zijn twee personen aangehouden. Een voor opruiing, de ander had een mes bij zich. In Utrecht zijn eveneens twee mannen van 20 en 23 aangehouden. Die riepen op sociale media op tot rellen in de stad.

Rotterdam

In Rotterdam werden woensdagavond 25 jongeren aangehouden voor wat de politie “lichte feiten” noemt, waaronder het niet kunnen tonen van een geldig identificatiebewijs en het overtreden van de coronamaatregelen. Veel van de verdachten zijn aangehouden voordat de avondklok om 21.00 uur inging. De politie liet eerder weten rondgaande oproepen tot rellen op social media overdag te monitoren. Ook werden jongeren op straat aangesproken door agenten en stond de ME paraat.

Bij de ongeregeldheden op dinsdagavond hield de politie in Rotterdam 81 mensen aan, de meeste waren jonger dan 25 jaar oud. Negen van hen zitten nog vast, van wie er vijf worden verdacht van openlijke geweldpleging. De andere vier zitten vast op verdenking van brandstichting. Maandagavond werden er zeker zestig relschoppers aangehouden in Rotterdam. In Rotterdam-Zuid braken toen forse ongeregeldheden uit, waarbij raddraaiers vernielingen aanrichtten, winkels plunderden en de politie bekogelden.

Al zeker 151

Bij ongeregeldheden op maandagavond werden in verschillende steden in totaal zeker 151 mensen aangehouden, zo maakte een woordvoerster van politiechef Willem Woelders dinsdag bekend. ,,Het zullen er ongetwijfeld nog meer worden, want het is in sommige steden nog steeds onrustig”, aldus de woordvoerster.

