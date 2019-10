‘Al in 2014 werd gewaarschuwd voor vluchtgevaar Van Z.’

Deskundigen waarschuwden in 2014 al dat de tot woensdagavond ontsnapte tbs’er Ronald van Z. vluchtgevaarlijk zou blijven. Volgens hen had hij een kader nodig ‘waaruit ontsnapping letterlijk en figuurlijk niet mogelijk is’. Ook was er een grote kans op herhaling van ontucht met minderjarigen.

Van Z. maakte tussen 2010 en 2013 negen slachtoffertjes en werd in november 2014 door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot driënhalf jaar cel en tbs. Dat gebeurde onder andere op advies van deskundigen. Die zagen een ‘explosief mengsel aan stoornissen’ die niet terug te draaien waren. Hij zou altijd gevaarlijk blijven, en rapporten noemen hem ‘een vluchter, geen vechter’. De behandeling zou onder dwang moeten omdat verlof eveneens een groot risico inhielden ‘tot onttrekking’, tot in het buitenland toe.

De man ontsnapte vorige week vrijdag aan een begeleider. Hij voelde zich ‘besodemieterd’ door personeel en eiste dat de Pompekliniek twee mensen ontslaat. Dan zou hij zich melden, liet hij via e-mail weten. Zijn advocaat Job Knoester herkent die klachten. Volgens de pleiter is de man niet iemand ‘die snel een ander de bosjes in trekt en verkracht’.

Hoewel ook de politie niet uitging van acuut gevaar, gaf niemand garanties. Maar de ontucht met jongeren had telkens een lange aanloop. Hij verleidde minderjarigen via internet, en viel nooit iemand zomaar aan.

Negen slachtoffers

De rechtszaak concentreerde zich rond negen slachtoffers: vijf meisjes en vier jongens tussen de 12 en 15 jaar. Dat gebeurde tussen 2010 en 2013, onder andere in Middelbeers, Breda en Zetten, of via internet met jongens uit Eindhoven, Zoetermeer en Den Haag. Ook had hij flink wat kinderporno. Dat waren deels foto’s die zijn slachtoffers zelf hadden gemaakt en opgestuurd.

Doodstil

Via internet, destijds vooral Hyves, zocht hij contact met jongeren en deed zich voor als één van hen. De chats werden steeds seksueler. Hij vroeg foto’s en stuurde in ruil zelf plaatjes van andere slachtoffers. Een slachtoffertje kreeg de rechtszaal doodstil met haar slachtofferverklaring. Ze was met hem naar een bos bij Middelbeers gegaan, waar hij zich aan haar opdrong. Ze schaamde zich zo dat ze meerdere malen overwoog een einde aan haar leven te maken. Er was therapie nodig om haar duidelijk te maken dat hij, niet zij schuldig was.

Meisje