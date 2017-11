Al meer dan 23.000 euro bij inzamelingsactie voor 'helden die anti-pieten stopten'

Blokkade

De groep Zwarte Piet-sympathisanten wierp gisteren op de snelweg bij Joure een blokkade door met auto's langzaam te gaan rijden voor de twee bussen met mensen die in Dokkum tegen Zwarte Piet wilden demonstreren. De bussen kwamen tot stilstand en de actiegroep werd belet bij de landelijke intocht van Sinterklaas in Dokkum op te komen voor de afschaffing van het karakter. De politie hield gisteren tijdens de opheffing van de blokkade bewust geen mensen aan omdat de prioriteit lag bij het weer vrijmaken van de weg. Wel werden namen en kentekens genoteerd van mensen die meededen aan de blokkades. ,,In samenspraak met het Openbaar Ministerie wordt gekeken of het een strafrechtelijk vervolg zal krijgen'', aldus de politie gisteren.

Actie

Op de voor de geldinzamelingsactie opgezette website worden de mensen die actiegroep Kick Out Zwarte Piet wisten te stoppen, 'helden' genoemd, 'die een hart onder de riem' kunnen gebruiken.



,,Ik ken de mensen die meededen niet en ik zou zelf ook niet aan zo'n actie hebben meegedaan. En dat de politie hier iets van moet vinden, dat snap ik ook. Ik ben ook geen rechter, maar ik steun wel het idee achter de blokkade-actie", zegt de initiatiefnemer die overdonderd is door de snelheid waarmee zijn inzameling rondgaat. ,,De actie loopt veel beter dan verwacht." Er was aan het begin van de middag met meer dan 1500 donaties al 12.500 euro verzameld. Aan het begin van de avond stond de teller op ruim 23.000 euro.



,,Als deze actie later niet nodig blijkt te zijn omdat er geen sprake is van boetes, probeer ik het geld terug te storten naar de rechtmatige eigenaar. En als er een geldbedrag over is, na het betalen van boetes, zou ik dit graag willen doneren aan één of meerdere goede doelen zoals bijvoorbeeld KIKA of de cliniclowns, of aan kinderen die niet bij het sinterklaasfeest aanwezig konden zijn'', besloot Van Prattenburg eerder vandaag. Hij dacht er toen over de actie misschien te stoppen bij 20.000 euro. ,,Dat lijkt me meer dan genoeg voor eventuele boetes. Ik wil ook geen icoon worden voor een of andere strijd."