Al voor carnaval hadden eerste mensen in Brabant symptomen van coronavirus

Justitie wil ‘corona-hoes­ters’ verplicht laten testen, of ze willen of niet

10:15 Het Openbaar Ministerie wil dat verdachten die zijn opgepakt omdat ze iemand ander expres in het gezicht hoesten of spugen, verplicht worden getest op het coronavirus. Justitie is daarover in gesprek met het ministerie van Justitie en Veiligheid.