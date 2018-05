Alarm na lek in sprinkler van bunkers met illegaal vuurwerk Noord-Brabant

Of er ook echt ontploffingsgevaar is, is nog niet duidelijk. Maar zeker is dat sommige stoffen in vuurwerk mogelijk reageren met water. In één van de drie getroffen bunkers is bijvoorbeeld flitspoeder opgeslagen. Dat reageert heftig op water, aldus de veiligheidsregio. Het is de stof die zorgt voor het knal- en flitseffect in vuurwerk.



Er is Grip 2 afgekondigd, wat betekent dat onder andere de burgemeester betrokken wordt. Vertegenwoordigers van onder andere de politie, brandweer en ambulancediensten zijn samengekomen op het gemeentehuis in Baarle-Nassau om te overleggen. In de loop van de avond wordt waarschijnlijk duidelijk wat de hulpdiensten kunnen en moeten doen.



Voor de zekerheid zijn brandweerwagens uit de brede regio bijeen gebracht. Zij verzamelen aan de Hoogstratensebaan, tussen Baarle-Nassau en Ulicoten.