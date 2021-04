Alarm om problemen binnen jeugdzorg: ‘Kinderen en gezinnen worden niet geholpen’

Nederlan­ders doen gratis coronatest in Duitsland: voor het werk én om te winkelen en tanken

18 april NIJMEGEN/KRANENBURG - Nederlanders die regelmatig in Duitsland moeten zijn, mogen zich sinds zaterdag gratis op corona laten testen. De maatregel is bedoeld voor Nederlanders die werken in Duitsland, maar wie graag tankt en boodschappen doet bij de oosterburen krijgt ook een gratis test, blijkt in Kranenburg.