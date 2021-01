Alarm seksueel kindermisbruik: ‘Nederland schiet tekort’

Prins Bernhard vroeg Vaticaan haar ‘uiterste best’ te doen zijn moeder en broer te redden

22 januari Prins Bernhard heeft tegen het eind van de Tweede Wereldoorlog het Vaticaan gevraagd zijn moeder en broer, die in Duitsland woonden, in veiligheid te brengen. Hij vroeg zijn familieleden onderdak te geven op de pauselijke ambassade in Berlijn. Dat blijkt uit nieuwe openbare stukken in het Nationaal Archief.