Alarmerende stijging van het aantal besmettingen op Curaçao

CoronavirusLet op: dit liveblog is gesloten. Het nieuwe blog vind je hier. Het aantal coronabesmettingen op Curaçao is de afgelopen dagen alarmerend gestegen. De snelle stijging heeft vooral te maken met de aanwezigheid van de Britse variant, zo stelt de overheid. Bij een demonstratie op het Museumplein in Amsterdam heeft de politie 58 mensen aangehouden. Het Museumplein en de nabije omgeving is zondag aangewezen als veiligheidsrisicogebied.