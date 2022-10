Alarmfase één: ‘Meeste mensen weten dat het niet goed gaat met planeet, maar gedrag blijft achter’

Slachtof­fer steekpar­tij is bekende kermisex­ploi­tant Ad (63): ‘Vanavond twee minuten stilte op alle kermissen’

De 63-jarige man die donderdagavond om het leven kwam bij een steekpartij in Best is de bekende Eindhovense kermisexploitant Ad Bierens. Onder collega’s en vrienden slaat het nieuws in als een bom. ,,Het is bijna niet te bevatten.”

28 oktober