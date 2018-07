Alarmfase twee in groot deel van het land door droogte en hitte

2018 bij 5 procent droogste jaren

Vanaf vandaag hoort 2018 officieel bij de 5 procent droogste jaren sinds het begin van de neerslagmetingen in 1906. Dat betekent dat het in slechts 5 procent van alle jaren op 1 juli zo droog was als vandaag, meldt Weeronline.



Het droogst is het op dit moment in Twente, de Achterhoek en Midden-Limburg.



Deze eeuw was het alleen in 2003 nog droger, met eind augustus een neerslagtekort van circa 235 millimeter. In dat jaar bereikte de Rijn een historisch lage waterstand en brak in Wilnis een uitgedroogde veenkade door. Ook was er grote schade aan de landbouw.