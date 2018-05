Albert Heijn-winkel stelt zwembadschoentjes verplicht, maar liegt over hygiënewetgeving

Code oranje Noodweer op komst, veel gemeenten blazen avondvier­daag­se af

14:51 Vanwege zeer zware onweersbuien met plaatselijk heel veel regen en hagel heeft het KNMI voor de zes provincies in het zuiden en midden van het land code oranje uitgeroepen. In navolging van de weerwaarschuwing zijn in meerdere gemeenten in die provincies de avondvierdaagse voor vanavond afgelast, zoals in Enschede, Hengelo en Utrecht.