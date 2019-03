Albert Heijn XL Eindhoven ontruimd na telefoontje: mogelijk gedreigd met bloedbad

Autisti­sche Kees praat in ‘De Wereld Draait Door’ over docu: ‘Heel spannend’

19:16 De bekende autist Kees Momma uit Velp is vanavond te gast in De Wereld Draait Door. In het programma praat hij met presentator Matthijs van Nieuwkerk over de crowdfundactie over het vervolg van de bekroonde documentaire ‘Het beste voor Kees’.