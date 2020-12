Aliens ontdekt, 100 km/u rijden, brug ingestort... Dit was het grote nieuws van 2020, als er geen corona was geweest

Coronavirus LIVE | Denemarken ontdekt 33 besmettin­gen met nieuwe variant virus, premier Servië als eerste van land ingeënt

13:39 Tientallen Nederlandse chauffeurs staan naar schatting nog vast in het Verenigd Koninkrijk. Een deel van hen lukt het waarschijnlijk niet om voor de kerst nog thuis te komen. De grens werd zondag gesloten vanwege de virusmutatie in het Verenigd Koninkrijk. Verder is de Servische premier Ana Brnabic als eerste in haar land ingeënt tegen het coronavirus. Dat was het startsein van een landelijk vaccinatieprogramma dat vandaag begint. Ook vandaag houden we je live op de hoogte van het coronanieuws.