Alisa (33) moet van het UWV ineens haar aangepaste bus inleveren: ‘Nu ben ik de dupe van hun fout’

Arabisch jongetje (10) duikt zonder familie op bij tankstati­on: ‘Alleen uit Syrië gekomen’

28 oktober Een opmerkelijk verhaal: Een Syrisch jongetje dat in zijn eentje naar Nederland zou zijn gereisd, klopte dinsdag aan bij een tankstation aan de A67 bij het dorpje Helenaveen, bij Helmond. Het enige wat hij bij zich had, was een plastic tas met kleding.