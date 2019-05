‘Allahoe Akbar-kreet tijdens dodenherdenking was gecoördineerde actie door gevangenen PI Vught’

Van Toorenburg, die vroeger locatiemanager van jeugdinrichting De Leij in Vught was, heeft schriftelijke vragen ingediend bij de minister en heeft zelf haar eigen bronnen geraadpleegd. Volgens haar was er op het terrein van de gevangenis geen dodenherdenking gaande. ,,De verstoorders hadden het dus echt op de herdenking op de fusilladeplaats voorzien. Het was vooraf met elkaar afgesproken, een gecoördineerde actie dus.’’



Het geschreeuw was even over achten tijdens de twee minuten stilte voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en andere oorlogen tussen het gekwetter van de vogels bij het monument bij de fusilladeplaats goed te horen.



,,Iedereen hier keek elkaar verbaasd aan, maar uit respect voor de slachtoffers hield iedereen zijn mond en werden de kreten genegeerd”, aldus Van Toorenburg, die zelf ook bij de herdenking aanwezig was. ,,Pas na de stilte begon men het met elkaar over te hebben dat dit echt ongehoord was.”