Alle 15.000 KiKa knuffelberen Heerenveen binnen dag verkocht

LIVE | Harde maatrege­len in Spanje en Italië en nieuw dagrecord in Frankrijk

21:49 Het kabinet wacht de komende dagen af hoe het aantal coronabesmettingen zich ontwikkelt. Als de cijfers niet omlaag gaan, komen strengere maatregelen in zicht. Het is dinsdag twee weken geleden dat het kabinet een gedeeltelijke lockdown afkondigde.