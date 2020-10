Alle 400 treinstations krijgen levensreddende AED's

NS en ProRail gaan alle treinstations in Nederland volgend jaar van Automatische Externe Defibrillatoren (AED) voorzien. De komst is mede het resultaat van de hartenkreet van reiziger Arnoud Vermeer uit Weesp vorig jaar in deze krant.

In totaal moeten er 715 AED’s bij 400 treinstations komen te hangen, minimaal één per station en op grotere stations meer. Dinsdag starten NS en ProRail de aanbesteding, beide spoorbedrijven trekken 5,6 miljoen euro voor het project uit. Momenteel hangen de levensreddende apparaten alleen op de 50 grootste treinstations. De 256 exemplaren daar worden eveneens allemaal vernieuwd.

De AED's krijgen een plek bij de stations, buiten de toegangspoortjes. Zo is er straks in een straal van 500 meter rondom een treinstation altijd een AED beschikbaar. De apparaten gaan daarnaast onderdeel uitmaken van het landelijke reanimatie oproepsysteem HartslagNu. De Hartstichting doet ook mee aan het project en fungeert als kennispartner.

AED-netwerk

Met de AED’s zeggen NS en ProRail hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te pakken en mee te helpen aan een landelijk dekkend AED-netwerk. ,,Ik ben zelf een naaste verloren door een hartstilstand”, zegt Anneke de Vries, directielid van NS. ,,Een AED kan levensreddend zijn en daarom vind ik het ontzettend belangrijk dat er zo snel mogelijk AED’s komen bij alle stations.”

Lees hieronder het gehele verhaal over de AED's, met daarin hoe de 34-jarige Arnoud Vermeer uit Weesp de komst van de levensreddende apparaten verder op de kaart zette. Dit nadat hij begin vorig jaar tevergeefs een mede-reiziger reanimeerde. Lees verder het relaas van hoofdconducteur Ibrahim Kayhan.

Volledig scherm Hoofdconducteur Ibrahim Kayhan op Station Roosendaal. Vorig jaar reanimeerde Kayhan op station Breda een treinreiziger. Dankzij de AED lukte het om weer een hartslag te krijgen. © Arie Kievit

De Hartstichting, die als kennispartner NS en ProRail bijstaat, is eveneens in zijn nopjes. ,,Hier hebben we ons geruime tijd voor ingezet”, stelt directeur Floris Italianer. ,,Deze toegankelijke AED’s maken de stations en de omgeving hartveiliger.” Hij wijst er op dat jaarlijks circa 17.000 Nederlanders door een hartstilstand worden getroffen.



Als een slachtoffer binnen zes minuten wordt gereanimeerd en daarbij een AED beschikbaar is, is de kans op overleven het grootst. Een AED geeft een schok af via twee elektroden op de borstkas, met als doel het verstoorde hartritme te herstellen.

Quote Een AED kan levensred­dend zijn, daarom willen wij ze graag zo snel mogelijk op alle stations Anneke de Vries, directielid NS

De komst van de AED's is mede te danken aan treinreiziger Arnoud Vermeer uit Weesp. De 34-jarige internetingenieur wachtte vorig jaar op een winterse januarizondag op de trein in zijn woonplaats Weesp toen hij elders op het perron twee NS-medewerkers hoorde roepen of iemand EHBO kon uitoefenen. Een pas 36-jarige man had in de trein een hartstilstand gekregen. Vermeer, in het bezit van een EHBO-diploma, snelde meteen toe. ,,Ik begon te reanimeren en vroeg omstanders een AED te zoeken, maar die bleek niet aanwezig.” Het slachtoffer overleed uiteindelijk.

‘Prachtig einde’

Na de vergeefse reanimatie kaartte Vermeer de zaak aan bij NS. Op Twitter en in deze krant vroeg hij de spoorwegen te zorgen voor AED’s op alle stations en in alle treinen. Vermeers hartenkreet kreeg grote bijval en leidde tot Kamervragen van de VVD aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Spoor).

Volledig scherm Nederland, Weesp Arnoud Vermeer op station Weesp met de AED die hij dankzij een actie met steun van oa de gemeente en vrienden & bekenden voor elkaar kreeg. Dit nadat hij tevergeefs een treinreiziger reanimeerde. Het apparaat hangt vlakbij het station © Marco Okhuizen

NS en ProRail leken aanvankelijk echter terughoudend, hoewel ze de mogelijkheden voor AED’s op het station toen al verkenden. ,,Het dilemma is alleen dat AED’s ook beschikbaar moeten zijn en moeten werken als we aangeven dat ze ergens staan”, stelde een woordvoerder destijds. ,,AED’s zijn kostbaar en daarmee zeer gevoelig voor diefstal en vandalisme.”

Quote Hiermee komt een prachtig einde aan een verdrietig voorval Arnoud Vermeer snelde vorig jaar op station Weesp te hulp, maar had geen AED

Nu is het dus toch zover en komen de AED's er. ,,Een prachtig einde van een verdrietig voorval,” vindt Vermeer zelf. De Weespenaar krijgt van NS credits voor zijn actie. ,,We waren al met ProRail en de Hartstichting in gesprek over de mogelijkheden, maar de heftige gebeurtenis in Weesp liet zien hoe urgent dit is,” licht NS-woordvoerster Anne van der Wel nader toe. ,,Hij heeft de komst absoluut in een stroomversnelling gebracht.

Treinen

De vraag is of niet alleen stations, maar ook treinen AED’s moeten krijgen. Regionale vervoerder Arriva maakte vorig jaar bekend dat te doen, NS gaat niet zover. ,,Op elke NS-trein is een hoofdconducteur aanwezig, die is opgeleid om te reanimeren”, licht Van der Wel toe. ,,Onze machinisten hebben de opdracht om naar het eerstvolgende station te rijden, omdat daar straks een AED aanwezig is en samen met hulpdiensten de beste hulp geboden kan worden.” In 80 procent van de gevallen bereikt een rijdende trein bovendien binnen zes minuten het eerstvolgende station, stelt NS.

Volledig scherm Hoofdconducteur Ibrahim Kayhan met een AED op Station Roosendaal. Vorig jaar moest hij op station Breda een reiziger reanimeren. © Arie Kievit

Initiator Arnoud Vermeer heeft sinds vorig jaar ook niet stilgezeten. Na de vergeefse reanimatie startte hij een actie op om alsnog een werkende AED nabij station Weesp te krijgen. Dat lukte, mede dankzij subsidie van de gemeente en bijdragen van de Hartstichting en Philips.



Behalve de EHBO die hij al kon verlenen, volgde hij een cursus AED en meldde zich aan als burgerhulpverlener. ,,Zo kan ik ook in mijn buurt levens helpen redden en niet enkel als ik er toevallig tegenaan loop zoals op het station.” De aandacht leidde niet enkel tot urgentie voor de komst van AED’s op station. ,,Ook veel mensen in mijn buurt zijn reanimatiecursussen gaan volgen.”

Hoofdconducteur Ibrahim Kayhan moest reanimeren ,,Vorig jaar werkte ik nog op station Breda bij de afdeling Veiligheid en Service toen we een melding kregen van een hoofdconducteur op Spoor 5. Of we met spoed naar zijn trein konden komen, er was iemand onwel geworden. Mijn collega en ik holden er naar toe, onderweg riep ik nog naar mijn collega ‘haal de AED’, want op grote stations hangen die er gelukkig al. Eenmaal aangekomen bij de trein zag ik dat het foute boel was. Er was geen ademhaling meer en geen hartslag, ik moest reanimeren. Gelukkig was mijn collega er snel met de AED. Het apparaat adviseerde meteen een schok te geven en dat deed ik. Ik ging door met reanimeren en na de tweede schok voelde ik ineens weer leven, een hartslag. De opluchting was groot. Het duurde voor mijn gevoel heel lang, maar gelukkig was de politie en het ambulance-personeel snel ter plekke om het over te nemen. Wij hebben het slachtoffer toen uit de coupé naar buiten gedragen.”