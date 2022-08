Alle grote spoorbonden wijzen cao-bod NS af, staking ‘lijkt onafwendbaar’

Volgens FNV-onderhandelaar Henri Janssen bleef er na vijf ‘uiterst moeizame onderhandelingsrondes’ nog altijd een onoverbrugbare kloof bestaan tussen de cao-eisen van de vakbeweging en het nieuwste bod van de Nederlandse Spoorwegen. ,,Wij waren volledig uitonderhandeld, er lag gewoon een slecht bod.”

Dus besloten de onderhandelaars het bod zoals dat nu voorligt, voor te leggen aan hun achterbannen. ,,Inmiddels hebben onze leden zich massaal uitgesproken tegen dit cao-bod van NS. En zijn ze bereid tot het voeren van acties en stakingen. We gaan ons nu beraden over het ultimatum dat we gaan stellen”, aldus de FNV-zegsman. Bij de VVMC kwam er vandaag ook een ‘Noord-Koreaanse’ uitslag te liggen, aldus bestuurder Wim Eilert. ,,De actiebereidheid onder onze leden is eveneens bijzonder hoog”, meldt hij.

Verder heeft een ruime meerderheid van de CNV-leden zich in een online peiling uitgesproken tegen de cao-voorstellen van de vervoerder, laat bestuurder Ike Wiersinga van CNV Vakmensen maandagmiddag weten. Deze bond denkt nog na over de volgende stappen, zoals een ultimatum. ,,Daarover moet snel meer duidelijk worden.”

Slimste moment

Volgens Janssen zal nu in overleg worden bepaald wanneer het slimste moment voor actievoeren is. ,,Je wil de NS niet in de kaart spelen door te gaan staken midden in de zomervakantie, als het toch al rustig is in de trein en acties dus weinig consequenties hebben voor de vervoerder.” September zou, als één van de drukste maanden per jaar op het spoor, veel geschikter zijn, maar daarover is nog geen besluit genomen.

De FNV eist prijscompensatie, vanwege de hoge inflatie, plus een verbetering van de koopkracht van 100 euro per maand. De NS heeft een loonbod neergelegd van 8 procent over een periode van tweeënhalf jaar of een cao met een looptijd van één jaar en een loonbod van 4,5 procent. Beide voorstellen zijn verworpen.

Bovendien zou de NS, een bedrijf dat voor 100 procent in handen is van de Nederlandse staat, weigeren de jeugdloonschalen uit de cao te halen. ,,Zo maak je het werken bij NS, waar de werkdruk mede door het grote personeelstekort de laatste tijd enorm oploopt, er bepaald niet aantrekkelijker op! Deze medewerkers zouden nog beter gaan verdienen als ze bij McDonald's zouden gaan werken”, briest Janssen.

Niet ingevuld

Sowieso zijn medewerkers de laatste jaren 'uitgeperst', vinden de vakbonden. ,,We zien nu dat NS de vacatures niet ingevuld krijgt en dat er daarom treinen uitvallen en de sociale veiligheid ernstig onder druk staat. Er is een fatsoenlijke cao nodig om dat tij te keren", aldus Janssen.



Bij de NS werken ruim 20.000 mensen, waarvan er 16.700 onder de cao van het bedrijf vallen. Een woordvoerder van de spoorvervoerder laat in een reactie weten: ,,De deur bij ons staat open en om aan tafel te komen, wij waren niet uitgepraat. We willen graag doorpraten over een goede cao.”

Praat mee

