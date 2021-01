Alle huisartsen tóch deze maand al gevaccineerd tegen corona

Dat leidde tot grote woede onder de huisartsen, die veel in aanraking komen met coronapatiënten en bovendien een belangrijke rol spelen in het vaccinatieproces. Een gepeperde brief aan minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) leidde vorige week nog niet tot resultaat, maar nu is dus toch een akkoord bereikt, schrijft de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) op haar website.

Omwille van de snelle opkomst van de Britse variant is gekozen voor snellere vaccinatie, meldt de LHV. ,,Met deze prognoses en de druk die dit geeft op de directe COVID-spoedzorg, is het van groot belang dat we de huisartsenspoedzorg overeind kunnen houden. Juist ook vanwege hun belangrijke rol in de vaccinatiestrategie", laat demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) in een verklaring op de website van het LHV weten.

15 duizend huisartsen

In totaal zullen 15 duizend huisartsen en spoedzorgmedewerkers ingeënt worden met het Moderna-vaccin, dat in Nederland al is goedgekeurd. Vier weken later krijgen zij hun tweede prik. Ella Kalsbeek, voorzitter van de LHV, noemt het bereikte akkoord ‘heel goed nieuws’. ,,Dat is belangrijk voor de hele zorg en voor al hun patiënten. Met dank aan de ziekenhuizen voor hun hulp in de uitvoering.”

De overige 23 duizend zorgverlenende medewerkers in de huisartsenzorg zullen worden gevaccineerd met het AstraZeneca-vaccin, naar verwachting in de tweede week van februari.

Gemaakte afspraken

De LHV stelde vorige week dat De Jonge zich niet hield aan eerder gemaakte afspraken. Nadat een paar weken geleden bekend werd dat zorgpersoneel in ziekenhuizen met voorrang zou worden gevaccineerd, volgde al snel het nieuws dat ook huisartsen niet lang zouden hoeven wachten. Zij zouden het vaccin van Moderna krijgen.

Maar omdat het vaccin van Moderna maar mondjesmaat berschikbaar is, besloot De Jonge dat het dan maar AstraZeneca zou moeten worden voor de huisartsen. Maar dat vaccin is op dit moment nog helemaal niet goedgekeurd.

Nu is dus alsnog een oplossing gevonden om de beperkte aantallen Moderna-vaccin beschikbaar te maken voor de huisartsen. Die oplossing is dat de helft van de vaccins niet bewaard wordt voor de tweede prik vier weken later, maar meteen wordt gebruikt voor een eerste prik voor alle huisartsen. ‘Door geen voorraad aan te houden bij de eerste leveringen van Moderna lukt het om een grotere groep huisartsen ingepast te krijgen, zonder dat dit ten koste gaat van reeds gealloceerde vaccins', schrijft de LHV.